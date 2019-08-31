أوميتيتي بديل كيليني في اليوفينتوس 

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السبت 31 أغسطس 2019
أوضح تقرير صحفي إيطالي، عن ان نادي يوفنتوس يسعى لضم صفقة دفاعية من صفوف برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب البلوجرانا لتدعيم الخط الدفاعي بعد إصابة جورجيو كيلليني.
وتعرض كيلليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، خلال تدريبات السيدة العجوز، ومن المُقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة، حيث سيغيب على الأقل لـ 4 أشهر.
وأشار التقرير، إلى أن يوفنتوس لن يُفرط في الثنائي ديميرال وروجاني، ولكن رغم ذلك يدرس خيار ضم أومتيتي.
يُذكر أن أومتيتي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا، لصالح مواطنه كليمونت لينجليت، منذ الموسم الماضي حين تعرض لعدة إصابات، بينما أظهر المدافع الشاب إمكانيات كبيرة ليُحافظ على مكانه في دفاع الفريق الكتالوني.
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