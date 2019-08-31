الجونة المصري يحيى ذكرى رحيل لاعب الاهلي محمد عبد الوهاب 

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السبت 31 أغسطس 2019
أحيت الصفحة الرسمية لنادي الجونة الذكرى السنوية لرحيل محمد عبد الوهاب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.
محمد عبد الوهاب لاعب خط وسط ايسر مصري بدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عاما بمركز شباب سنورس، وعن طريق مدربيه ذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر في التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، فانتقل لمركز شباب الألمونيوم ومنه إلى الفريق الأول.
وفارق عبد الوهاب الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.
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