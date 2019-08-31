باريس سان جيرمان يستعد لوصول إيفان راكيتيتش من برشلونة

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السبت 31 أغسطس 2019
في المكاتب الخلفية في باريس سان جيرمان ، تجري الاستعدادات بالفعل لعرض راكيتيتش. يتم وضع فيديو معًا ، والدعاية جاهزة للترحيب باللاعب في باريس.
كان إيفان راكيتيتش أحد اللاعبين المفاجئين في قائمة تشكيلة إرنستو فالفيردي لرحلة الذهاب بعد الظهر إلى أوساسونا. قبل 24 ساعة فقط ، كانت خطة لاعب خط الوسط الكرواتي هي إعداد رحيله من برشلونة لأنه كان اللاعب الوحيد من الفريق الذي كان على استعداد للتفاوض مع باريس سان جيرمان كجزء من العملية لإعادة نيمار إلى كامب نو. لدرجة أن نادي Ligue 1 قد أعد شريط فيديو لعرضه ، وأعد العمل الفني للإعلان عن وصوله على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة إلى باريس سان جيرمان ، كان راكيتيتش في طريقه إلى باريس.
كان إيفان راكيتيتش أحد اللاعبين المفاجئين في قائمة تشكيلة إرنستو فالفيردي لرحلة الذهاب بعد الظهر إلى أوساسونا. قبل 24 ساعة فقط ، كانت خطة لاعب خط الوسط الكرواتي هي إعداد رحيله من برشلونة لأنه كان اللاعب الوحيد من الفريق الذي كان على استعداد للتفاوض مع باريس سان جيرمان كجزء من العملية لإعادة نيمار إلى كامب نو. لدرجة أن نادي Ligue 1 قد أعد شريط فيديو لعرضه ، وأعد العمل الفني للإعلان عن وصوله على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة إلى باريس سان جيرمان ، كان راكيتيتش في طريقه إلى باريس.
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