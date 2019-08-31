رئيس كريستال بالاس يتخذ قرار هام بشأن زاها

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 قرر ستيف باريش رئيس نادي ​كريستال بالاس​،​ السماح برحيل اللاعب ​ويلفريد زاها​، في كانون الثاني المقبل، بعدما حرمه من الانتقال إلى أرسنال أو ​إيفرتون​ خلال هذا الصيف.

وأعرب عن ثقته بأن النهاية ستكون سعيدة لجميع الأطراف لأن هذا ما يريد الجميع الوصول اليه. Advertisements وأكد انه يضع أي غطاء على موهبة هذا اللاعب. وأضاف: "عندما تعاقدنا معه كان في سن الـ 16 عامًا، وبالتالي هناك رغبة لدي لمشاهدة ماذا سيفعل مع الأندية الكبرى ولن أكون عائقا امام حدوث ذلك". Advertisements

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