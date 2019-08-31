الاتحاد بالنويدرة بطلا لبطولة الدرجة الاولى لنادي الوحدة الرياضي بتريم حضرموت

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - سيئون

اقيمت عصر يوم الجمعة، المباراة الختامية لدوري النخبة للابطال بين فريق الاتحاد بالنويدرة وفريق شمسان بالنويدرة بحضور مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني /خالد عوض هويدي.



وانتهت لصالح فريق الاتحاد بنتيجة ٣/٢ .

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وفي نهاية اللقاء تم تكريم فريق الاتحاد بحصوله على المركز الاول لبطولة الدرجة الاولى للموسم الرياضي ٢٠١٨/٢٠١٨ برصيد ٢٥ نقطة وكأس بطولة النخبة للابطال والميداليات الذهبية والمركز الثاني لفريق شمسان بالنويدرة برصيد ١٧ نقطة والميداليات الفضية ودرع الوصافة وفريق التحالف بالمحيضرة المركز الثالث برصيد ١٧ والميداليات البرونزية كما تم تكريم الفرق الشعبية المشاركة في البطولة ولجنة الحكام .

حضر اللقاء المهندس علي يسلم باشعيب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء والاستاذ عبدالله باجهام مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء والاستاذ صالح كرامه علوا رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي والمهندس علي عبيد البحبوح رئيس نادي الوحدة والاستاذ احمد بارفيد مندوب مكتب الشباب والرياضة بتريم و الاستاذ القدير عبيد عبود عليان وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية وجمهور غفير امتلات بهم مدرجات نادي الوحدة بتريم.