- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - سيئون
اقيمت عصر يوم الجمعة، المباراة الختامية لدوري النخبة للابطال بين فريق الاتحاد بالنويدرة وفريق شمسان بالنويدرة بحضور مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني /خالد عوض هويدي.
وانتهت لصالح فريق الاتحاد بنتيجة ٣/٢ .
وفي نهاية اللقاء تم تكريم فريق الاتحاد بحصوله على المركز الاول لبطولة الدرجة الاولى للموسم الرياضي ٢٠١٨/٢٠١٨ برصيد ٢٥ نقطة وكأس بطولة النخبة للابطال والميداليات الذهبية والمركز الثاني لفريق شمسان بالنويدرة برصيد ١٧ نقطة والميداليات الفضية ودرع الوصافة وفريق التحالف بالمحيضرة المركز الثالث برصيد ١٧ والميداليات البرونزية كما تم تكريم الفرق الشعبية المشاركة في البطولة ولجنة الحكام .
حضر اللقاء المهندس علي يسلم باشعيب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء والاستاذ عبدالله باجهام مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء والاستاذ صالح كرامه علوا رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي والمهندس علي عبيد البحبوح رئيس نادي الوحدة والاستاذ احمد بارفيد مندوب مكتب الشباب والرياضة بتريم و الاستاذ القدير عبيد عبود عليان وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية وجمهور غفير امتلات بهم مدرجات نادي الوحدة بتريم.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد بالنويدرة بطلا لبطولة الدرجة الاولى لنادي الوحدة الرياضي بتريم حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.