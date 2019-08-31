الأهلي المصري يؤكد مفاوضاته مع سباليتي ولكنها لم تنجح

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السبت 31 أغسطس 2019
اوضح النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، عن فشل مفاوضاته مع المدرب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لروما وإنتر ميلان.
وقال بيان صادر عن الأهلي، الذي عين اليوم السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا، إن لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة طه إسماعيل، حددت 5 أسماء من 30 مدربًا تم طرحهم على القلعة الحمراء، من بينهم سباليتي.
واكمل البيان: "الأهلي وافق على طلبات سباليتي التعاقدية والمالية، لكنه طلب إرجاء استلام المهمة حتى إنهاء أزمته مع (إنتر ميلان)، ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص من مشكلته التي أشار إليها، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت، خاصةً أن الموسم الكروي انطلق في معظم دول العالم".
وأشار البيان إلى أن الأهلي تفاوض مع مانو، مدرب منتخب البرازيل السابق، الذي وافق على قبول المهمة، لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية، على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير/كانون ثان المقبل، وهو ما لم يناسب النادي الأحمر.
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