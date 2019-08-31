الأهلي يحيى الذكرى الـ13 لرحيل محمد عبد الوهاب...

جدة - عمرو شويل محمد عبد الوهاب فقى ذكرى رحيله الـ13 في الذكرى الثالثة عشر أحييت صفحة النادى الاهلى ذكرى رحيل نجمها محمد عبد الوهاب لاعب منتخب مصر السابق

وكتبت الصفحة : "اليوم يمر ١٣ عاما على رحيل لاعبنا الخلوق محمد عبد الوهاب... رحل عن عالمنا إلي قلوبنا وسكن بها ..أنت في قلب الاهلى"

اليوم يمر ١٣ عاما على رحيل لاعبنا الخلوق محمد عبد الوهاب... رحل عن عالمنا إلي قلوبنا وسكن بها. أنت في قلب #الأهلي pic.twitter.com/uaygGlqeay — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 31, 2019

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وتحل اليوم، السبت الذكرى الثالثة عشرة لرحيل محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلي على استاد مختار التتش فى مثل هذا اليوم.

ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعد قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

وتوج محمد عبد الوهاب مع المارد الأحمر ببطولة الدورى موسمين متتاليين عام 2005-2006 و2006-2007، كما توج بكأس السوبر المحلى فى افتتاح موسمى 2005-2006 و2006-2007، وكأس مصر موسم 2005-2006.

وعلى الصعيد الأفريقى توج عبد الوهاب بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2005، وكأس السوبر الأفريقى عام 2006.

وعلى الصعيد الدولى، حصل عبد الوهاب على لقب كأس أفريقيا للشباب ببوركينافاسو عام 2003، كما توج بكأس العالم العسكرية رقم (41) - ألمانيا 2005 وحصل على لقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف، كما حصل على لقب كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصرى الأول عام 2006.