شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يضم مدرب حراس أجنبى بالجهاز الفنى الجديد للاهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رينيه فايلر يضم مدرب حراس أجنبى لجهازه كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول سيصطحب مدرب حراس أجنبي من ضمن مساعديه الأجانب.





رينيه فايلر يضم 3 مدربين مساعدين أجانب

ويصطحب رينيه فايلر 3 مساعدين أجانب وقد ينضم اليهم محلل أداء وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء، وأعلن مسئولو الأهلى التعاقد مع رينيه فايلر خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت اقالته على خلفية تراجع النتائج وبالتحديد بعد توديع بطولة كأس مصر عقب الخسارة من يراميدز بهدف نظيف.

وقام وفد النادي الأهلي المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض مع الألماني رينيه فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا.