أجهزة بدنية جديدة فى المقاولون...

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جدة - عمرو شويل اعتمد الجهاز الفني للفريق الأول بنادي المقاولون العرب على أجهزة قياسات بدنية للوقوف على مستوى اللياقة البدنية للاعبي ذئاب الجبل وتطويرها خلال معسكر كرواتيا، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

و يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، أولى وديات معسكر كرواتيا أمام فريق القادسية الكويتي.

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ومن المرتقب أن يخوض ذئاب الجبل وديتين أخريين خلال المعسكر، ويضم الجهاز الفنى للمقاولون عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل وأعضاء الجهاز الفنى رامى ربيع، علاء عبد الغنى، ورامى عادل.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، قرر ضم طاهر طاهر صانع ألعاب المقاولون إلى قائمة المنتخب ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويغادر اللاعب المعسكر ليعود إلى القاهرة قبل الفريق للانضمام إلى الفراعنة.