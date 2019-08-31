شكرا لقرائتكم عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي سموحة ، والمحدد بـ 10 آلاف عضو، بعد حضور 2488 عضو من أصل 100021 ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وكتب فرج عامر رئيس النادي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية العادية برئاسة المستشار ياسر محمود العباسي والمستشار محمود عمران ابو بكر ومفوض اللجنة الأولمبية صالح أحمد سليم، عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المحدد بعشرة الاف عضو ، وذلك بعد حضور 2488 عضو من أصل 100021 ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اليوم وهم المسددين للاشتراكات لأخر سنة مالية .

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أضاف رئيس سموحة: وطبقا للمادة 14 من لائحة النظام الاساسي للنادي رقم 45 لسنة 2017، المعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية يعد عدم اكتمال النصاب تفويضا وتكليفا لمجلس الادارة باتخاذ القرارات اللازمة في بنود الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي التي يتم ارسالهم الي الجهة الادارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة لتقوم بدورها بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها.

من جانبه علق المهندس محمد فرج عامر على تجديد الثقة فى مجلسه بالشكر والعرفان قائلا: ان ما فعله اعضاء الجمعية العمومية وتجديد الثقة فى مجلسى هو تاج فوق رأسى متعهدا ببذل مزيد من الجهد من اجل المزيد من التطوير للنادى خلال الفترة المقبل.