شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. زعيم الثغر يسدد حصته من تكلفة الحكام الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري بحكام أجانب أرسل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مبلغ 12.500 ألف دولار إلى اتحاد الكرة، هى حصته فى تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد فى قبل نهائى كأس مصر.

فى المقابل، تجاهل مسئولو الزمالك إرسال المبلغ لخزينة الجبلاية حتى الآن، رغم مطالبة الأبيض أيضا بحكام أجانب.

يذكر أن اتحاد الكرة وافق على استقدام حكام أجانب لأى مباراة، بشرط أن يتقدم النادى الذى يرغب فى تعيين الأجانب بطلب رسمى للجبلاية قبل المباراة بوقت كاف مع سداد 25 ألف دولار.

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