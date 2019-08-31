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الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. زعيم الثغر يسدد حصته من تكلفة الحكام الأجانب...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري بحكام أجانب

أرسل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مبلغ 12.500 ألف دولار إلى اتحاد الكرة، هى حصته فى تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد فى قبل نهائى كأس مصر.

 

الزمالك والاتحاد السكندري

 

فى المقابل، تجاهل مسئولو الزمالك إرسال المبلغ لخزينة الجبلاية حتى الآن، رغم مطالبة الأبيض أيضا بحكام أجانب.

 

يذكر أن اتحاد الكرة وافق على استقدام حكام أجانب لأى مباراة، بشرط أن يتقدم النادى الذى يرغب فى تعيين الأجانب بطلب رسمى للجبلاية قبل المباراة بوقت كاف مع سداد 25 ألف دولار.

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الزمالك والاتحاد السكندري

 

وأرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية، إلى عدد من الإتحادات الأوروبية لإستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى ، جاء على رأس تلك الاتحادات التى تمت مخاطبتها صربيا وكرواتيا والمجر والمكسيك والبرتغال.

 

ويواجه الزمالك زعيم الثغر فى الثامنة مساء غد، الأحد، على ملعب الإسماعيلية، فى نصف نهائى كأس مصر.

 

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