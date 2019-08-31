شكرا لقرائتكم إنبى يعدل برنامج ودياته استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء التعديل بمواجهة إنبى لنظيره بنها بدلا من بهتيم وذلك يوم 5 سبتمبر المقبل ثم يواجه الفريق الفريق البترولي نادى المجد المطروحى يوم 9 من الشهر نفسه، وودية أخرى أمام نادى سبورتنج يوم 10 من نفس الشهر، على أن تُقام جميع المباريات على ملعب الفندق ببرج العرب.
ومن المقرر أن يختتم إنبي ودياته في القاهرة اليوم بلقاء الإنتاج الحربى، فى الرابعة والنصف من عصر ا على ملعب الإنتاج بنادى المصانع بصلاح سالم، وذلك ضمن استعدادات الفريقان لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.
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