موعد مباراة مصر والسعودية للمنتخبات الأولمبية...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر والسعودية

تقام المباراة الودية الأولى للمنتخب الأولمبى أمام نظيره السعودى في الثامنة مساء يوم 7 سبتمبر المقبل باستاد السويس ، فيما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر باستاد السلام.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمب السعودي الدوليتين ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية وهم :

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

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الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي.

الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام.

الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.