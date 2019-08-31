أحمد ناجى مرشح بقوة لخلافة سليمان فى منصب مدرب حراس الاهلي...

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جدة - عمرو شويل بات أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق مرشحا بقوة لتولى منصب مدرب حراس النادى الأهلى خلفا لطارق سليمان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تردد اسم ناجى بقوة فى استعادة منصبه كمدرب للحراس بالجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى ليدخل فى منافسة قوية مع أيمن طاهر وعصام الحضرى.
الجدير بالذكر أن مسئولى الأهلى يتكتموا على هوية وجنسية المدرب الجديد وقال مصدر فى الأهلى أن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول فقد يتفاوض توفيق مع مدرب فرنسى يُقيم فى ألمانيا على سبيل المثال.
وأوضح المصدر أن النادى قريب جداً من إعلان المدير الفنى حتى يقود الفريق فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلى منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية.
جدير بالذكر أن الأهلى كان قد قرر إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ 16 لكأس مصر.
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