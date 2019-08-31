شكرا لقرائتكم الزمالك يحصد المركز الخامس فى كأس العالم لليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى إطار ثان لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر فى كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية ، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الدحيل القطرى بنتيجة 33 / 26 ، ليحصد المركز الخامس فى البطولة بفارق الأهداف عن فريق تاوباتى البرازيلى ، و خسر فريق الزمالك فى دور ربع النهائى أمام كيل الألمانى بنتيجة 32 /28 .

نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز أمس على الجمعة على نيويورك سيتى بنتيجة 38 / 24 فى أول لقاء بتحديد المركز ، بعدما حصل على راحة من المباريات أول أمس الخميس بعد الخروج من ربع النهائى ووداع المنافسة على المراكز الأولى.

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ويتم تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر وفقا لنظام البطولة بتقسيم الفرق التى لم تصل إلى المربع الذهبى على مجموعتين تضم مجموعة الزمالك ، الدحيل و نيويورك سيتى و المجموعة الأخرى تضم كلا من ، مضر السعودى وجامعة سيدنى و تاوباتى البرازيلى.

تأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية .

وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس.