شكرا لقرائتكم محمد عبد الوهاب فى ذكرى رحيله الـ13 .. تعرف على رسالة الجونة للنجم الراحل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد عبد الوهاب فى ذكرى رحيله الـ13 نشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة عبر موقع تويتر الذكرى الـ 13 لرحيل محمد عبد الوهاب ظهير أيسر الأهلي السابق ، وعلقت: وتبقى ذكراك حيه في القلوب.. محمد عبد الوهاب (1983 ـ 2006) ويملك محمد عبد الوهاب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعد قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات. و تحل اليوم، السبت الذكرى الثالثة عشرة لرحيل محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلي على استاد مختار التتش فى مثل هذا اليوم. Advertisements

محمد عبد الوهاب توج بالدوري مع الاهلى وتوج محمد عبد الوهاب مع المارد الأحمر ببطولة الدورى موسمين متتاليين عام 2005-2006 و2006-2007، كما توج بكأس السوبر المحلى فى افتتاح موسمى 2005-2006 و2006-2007، وكأس مصر موسم 2005-2006. وتوج محمد عبد الوهاب مع المارد الأحمر ببطولة الدورى موسمين متتاليين عام 2005-2006 و2006-2007، كما توج بكأس السوبر المحلى فى افتتاح موسمى 2005-2006 و2006-2007، وكأس مصر موسم 2005-2006. محمد عبد الوهاب توج بدوري أبطال أفريقيا مع الاهلى وعلى الصعيد الأفريقى توج محمد عبد الوهاب بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2005، وكأس السوبر الأفريقى عام 2006. وعلى الصعيد الأفريقى توج محمد عبد الوهاب بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2005، وكأس السوبر الأفريقى عام 2006. محمد عبد الوهاب توج بكأس أفريقيا للشباب مع المنتخب وعلى الصعيد الدولى، حصل محمد عبد الوهاب على لقب كأس أفريقيا للشباب ببوركينافاسو عام 2003، كما توج بكأس العالم العسكرية رقم (41) - ألمانيا 2005 وحصل على لقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف، كما حصل على لقب كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصرى الأول عام 2006. وعلى الصعيد الدولى، حصل محمد عبد الوهاب على لقب كأس أفريقيا للشباب ببوركينافاسو عام 2003، كما توج بكأس العالم العسكرية رقم (41) - ألمانيا 2005 وحصل على لقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف، كما حصل على لقب كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصرى الأول عام 2006.

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