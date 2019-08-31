شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبى يخوض مرانه على ستاد القاهرة الفرعى لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض المنتخب الوطني الأوليمبى، المران الأول للفريق فى الخامسة والنصف مساء غد الأحد ، بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، حتى يتمكن من مشاهدة مباراة نصف نهائى كأس مصر بين الزمالك والاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة مساء الغد.

ويرغب شوقى غريب فى متابعة رباعى الزمالك فى اللقاء وهم إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام ومحمد صبحى .

وأعلن شوقى غريب أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمبي السعودي الدوليتين يومي 7 و 10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية وهم :

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي.

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الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام.

الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.

وتقرر إقامة المباراة الأولى في الثامنة مساء 7 سبتمبر بستاد السويس ، فيما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر بستاد السلام.