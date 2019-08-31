«القائد السويسري» .. كل ما تريد معرفته عن مدرب «الأهلي» الجديد وجهازه الفني

الموجز

ننشر السيرة الذاتية للسويسرى رينيه فايلر، مدرب الاهلى الجديد الذى تعاقد معه النادي الكبير ليخلف مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج ومستوى الفريق .



• مواليد 13 سبتمبر 1973 وعمره 46 عاما

• درب عدة أندية، أبرزها نورنبيرج الألمانى فى 2014 وأندرلخت البلجيكى فى 2016 ولوزيرن السويسرى العام الماضى.

• تجربته الأخيرة مع لوزيرن خاض خلالها 26 مباراة، فاز فى 11 لقاءً وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر 14 لقاءً.

• لعب مدافعا وأبرز الفرق التى مثلها زيورخ واعتزل عام 2001 ، وخاض مباراة واحدة على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

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• لم يحقق فى مسيرته التدريبية سوى لقبين مع أندرلخت هما الدورى وكأس السوبر البلجيكيين.

• يفضل اللعب بطريقة 4/2/3/1 وهى نفس الطريقة التى تعتمدها معظم أندية الدورى المصرى والنادى الأهلى فى السنوات الأخيرة.

• كان فايلر أحد الأسماء المرشحة لتدريب منتخب الكاميرون مطلع العام الماضى، قبل أن يفضل منتخب الأسود الهولندى سيدورف.

• وكيل أعماله هو شقيق نجم مانشستر سيتى الإنجليزى ومنتخب ألمانيا جوندوجان، لكنه كان يبحث عن وكيل آخر لوجود بعض الخلافات بينهما.

ووفقا لمصادر في الأهلي فإن المدرب السويسري يأتي معه معه 3 مساعدين أجانب، وقد ينضم اليهم محلل أداء.