الموجز

في أول رد من دينا السيد طليقة أحمد الشيخ جناح النادي الاهلي صاحب الـ26 عاما على خبر خطوبته مساء اليوم .

وكتبت دينا السيد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" اولآ يا جماعه محدش يبعتلى مسدجات تانى دعواتكم فوق دماغى⁦❤️⁩

بس انا مش عندى موته

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كانت هذه تفاصيل خبر طليقة أحمد الشيخ بعد خطوبته تكتب له رسالة من ابنته : كوكى بتبعتله تبارك وبتقولك زى ما بتعرف تخطب يا بابى ابقى ابعت نفقتى الاول! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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