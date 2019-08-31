بداية بلا رحمة للمنتخب الصربي في مونديال السلة 2019

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



حقق المنتخب الصربي بداية بلا رحمة لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2019 في كرة السلة، بفوز كاسح السبت على أنغولا 105-59 في المباراة الأولى للبطولة التي تستضيفها الصين حتى 15 أيلول/سبتمبر.

ويأمل المنتخب الذي حل وصيفا للولايات المتحدة في النسخة الأخيرة عام 2014، في استغلال غياب العديد من النجوم عن تشكيلة المنتخب الأميركي الباحث عن لقبه الثالث تواليا، للتتويج للمرة الأولى كبلد مستقل.

وفرض المنتخب الصربي نفسه كالطرف الأفضل في المباراة الافتتاحية التي أقيمت في مدينة فوشان بجنوب الصين ضمن المجموعة الرابعة، معولا بشكل أساسي على بوغدان بوغدانوفيتش، لاعب فريق ساكرامنتو كينغز المشارك في دوري المحترفين، والذي أنهى المباراة مع 24 نقطة.

Advertisements

الى ذلك، أضاف مواطنه نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس الأميركي أيضا، 14 نقطة، وهما ساهما في إنهاء منتخب بلادهما الشوط الأول متقدما بفارق 18 نقطة، قبل أن يعزز الصرب بشكل لا لبس فيه تفوقهم في الشوط الثاني وينهوا المباراة بفارق 46 نقطة.

وتقام في وقت لاحق اليوم سلسلة مباريات في المجموعات الثماني، أبرزها بين الصين المضيفة وساحل العاج ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا بولندا وفنزويلا، بينما يبدأ المنتخب الأميركي الدفاع عن لقبه الأحد ضد الجمهورية التشيكية ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تركيا واليابان.

الى ذلك، يخوض المنتخب التونسي السبت مباراته الأولى ضد إسبانيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إيران وبورتوريكو، على أن يخوض المنتخب الأردني مباراته الأولى الأحد ضد جمهورية الدومينيكان في المجموعة السابعة التي تضم أيضا فرنسا وألمانيا.