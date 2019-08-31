“تابع الآن” نتيجة مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز Man united...

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق مان يونايتد ضيفا ثقيلا على فريق ساوثهامبتون على أرضية ملعب سانت ماري معقل الأخير، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون والقنوات الناقلة للقاء، وسنقوم أيضا بمتابعة لحظية لمجريات المباراة بين الفريقين.
نتيجة مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز
يدخل فريق مان يونايتد مباراة اليوم وهو في جعبته 4 نقاط جمعها من الثلاث لقاءات الأولى، ويسعى الفريق الأحمر للعودة لطريق الانتصارات مرة أخرى في تلك المباراة.
على الجانب الآخر يسعى فريق ساوثهامبتون إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار الثاني له في البريميرليج، حيث جمع الفريق 3 نقاط فقط حتى الآن.
موعد مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.
وتذاع مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport، وكذلك عبر تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق علي محمد علي.
وسنقوم من خلال موقعنا متابعة مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون لحظة بلحظة، فتابعونا.
- يجري كلا الفريقين الآن عمليات الإحماء على أرضية الملعب.
- انطلاق صافرة بداية الشوط الأول بين الفريقين.
- مرور 5 دقائق دون خطورة على المرمى.
- تسديدة قوية من سفيان بوفال تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس دي خيا.
- هدف أول لليونايتد في الدقيقة 10 بعد تسديدة ممتازة من اللاعب الشاب دانيل جايمس.
- استحواذ كبير من اليونايتد ويقترب من تسجيل الهدف الثاني.
- تصويبة ممتازة من بيساكا ولكن تعلو العارضة بقليل.
- فرص متتالية لليونايتد من أجل إحراز الهدف الثاني.