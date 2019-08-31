تقرير.. تركيا تستقبل وافدًا جديدًا.. النني بين النجاح أو سيناريو التجارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام

أصبح محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري التركي عبر بوابة فريق بيشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

المتحدث الرسمي لنادي بيشكتاش ألتوج أتالاي أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أمس الجمعة أن عقد النني سيضمن الحصول على خدماته نهائيًا مقابل 18 مليون يورو (طالع التفاصيل).

ويسعى النني إلى إعادة تصحيح المسار خاصة بعدما أعلن أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال أنه بعيد عن حسابات الجانرز الأمر الذي جعله ينتقل للبحث عن فرصة من خلال الانتفال لبيشكتاش الباحث أيضًا عن إعادة البطولات المحلية بعد غياب استمر لما يقرب من موسين بعد غياب بطولة الدوري عن خزائن الفريق.

النني لن يكون اللاعب المصري الأول الذي يلعب في الدوري التركي إنما سبقه العديد من المصريين كان من أبرزهم أحمد حسن وعبد الظاهر السقا بجانب محمود حسن "تريزيجيه" والذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي قادمًا من قاسم باشا.

- مسيرة العميد

خاض أحمد حسن قائد المنتخب المصري السابق وعميد لاعبي العالم تجربة ناجحة في الملاعب التركية استمرت قرابة 8 أعوام بدأت من عام 1998.

بداية أحمد حسن كانت من خلال الانتقال إلى فريق كوجاليسبور قادمًا من صفوف الإسماعيلي ثم رحل إلى فريق دنيزلي سبور ومنه إلى غنتشلربيرليجي إلى أن استقر به الحالي في صفوف بيشكتاش الذي استمر بين صفوفه ثلاث سنوات.

مسيرة أحمد حسن في الملاعب التركية شهدت حصوله على لقب وحيد من خلال التتويج بلقب الكأس في موسم (2005 - 2006) على حساب فنربخشة بالفوز (3-2) في المباراة النهائية.

- تجربة 11 عامًا

ليس أحمد حسن صاحب التجربة الأطول في الملاعب التركية إنما يمتلك عبد الظاهر السقا مدافع المنتخب المصري مسيرة كبيرة امتدت 11 عامًا في تركيا.

بداية السقا في تركيا كانت في عام 1999 عندما انتقل من فريق المنصورة إلى دنيزلي سبور ليخوض بعد ذلك تجربة مع فريق غنتشلربيرليجي ثم كونيا سبور ليستقر في النهاية مع فريق إسكيشهرسبور ليرحل بعد ذلك إلى إنبي في 2010.

Advertisements

- لقب جديد

يمتلك أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك مسيرة حافلة في الملاعب التركية بدأها في موسم (2000 - 2001) مع فريق كوجاليسبور.

عبد العزيز خاض عدة تجارب أخرى في الملاعب التركية مع فرق مالاطيا سبور وغنتشلربيرليجي وترابزون سبور ليمر في تجربته مع فريق الزمالك الذي عاد إلى صفوفه في موسم (2008 - 2009) على سبيل الإعارة.

مسيرة عبد العزيز لم تستمر كثيرًا مع الزمالك ليعود من جديد إلى تركيا عبر فرق كونيا سبور ودياربكر سبور ثم تشايكور ريزه سبور.

وحقق عبد العزيز خلال مسيرته لقبًا واحدًا كان من خلال التتويج بلقب الكأس في موسم (2001 -2002) مع فريق كوجاليسبور بالفوز (4-0) على بيشكتاش.

- تريزيجيه الأبرز

رغم عدم تحقيقه لأي بطولة في تركيا إلا أن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا، يُعد من أبرز المصريين الذين لعبوا في الدوري التركي.

تريزيجيه استطاع أن يشارك في 71 مباراة مع قاسم باشا ليسجل 25 هدفًا ويصنع 18 تمريرة حاسمة لتكون هذه التجربة هيّ الأفضل في مسيرة اللاعب حتى الآن الأمر الذي جعله ينتقل إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي في الصيف الحالي مقابل ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني.

- تجارب قصيرة

خاض عدد من المصريين تجارب قصيرة في الدوري التركي يأتي من أبرزهم إبراهيم سعيد الذي لعب في صفوف فريقي ريزا سبور وأنقرة جوجو قبل أن يعود للإسماعيلي في 2009.

التجارب القصيرة طالت أيضًا عمرو زكي نجم الزمالك وويجان أتليتيك بعدما لعب في صفوف ألازيجسبور لمدة ما يقرب من خمسة أشهر فقط ليرحل في يناير 2013.

ولم يستمر سيد معوض طويلاً في تركيا بعدما رحل من الإسماعيلي في 2008 إلى فريق طرابزون سبور في يناير ليعود بعد نهاية الموسم إلى مصر عبر الانتقال لصفوف الأهلي.