مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مدة عقد فايلر وموقف المساعدين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وقع على عقد لمدة موسمين لتدريب الفريق.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع فايلر لتدريب الفريق خلفا لمارتن لاسارتي.

وصرح مصدر مسؤول في النادي الأهلي لـ"الخليج 365" أنه تم الاتفاق مع المدرب السويسري لتولي الإدارة الفنية للفريق لمدة موسمين.

وأشار المصدر في حديثه، أن المدرب سوف يتواجد معه 4 مساعدين أجانب يتضمنهم محلل أداء.

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وأكد المصدر، أن لجنة التخطيط، برئاسة طه إسماعيل من المقرر أن تجتمع لبحث مصير المساعدين المصريين بالجهاز الفني للفريق.

وكان الأهلي قد قام بتعيين محمد يوسف، مديرا فنيا مؤقتا للفريق، بعد رحيل مارتن لاسارتي، ويتواجد معه كلا من سامي قمصان وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، بجانب محلل أداء.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن رينيه من المقرر أن يخطر الأهلي بأفراد الجهاز المعاون ودورهم معه خلال المرحلة المقبلة.