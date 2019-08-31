رسمياً.. النني ينتقل لبيشكتاش التركي على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي بيشكتاش التركي عن ضم الدولي المصري محمد النني على سبيل الإعارة من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بيان النادي التركي على موقعه الرسمي أن الفريق وصل إلى اتفاق مع الجانرز يقضي بانتقال النني للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

وكان ألتوج أتالاي المتحدث الإعلامي باسم نادي بيشكتاش التركي قد كشف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن النني سينتقل إلى الفريق التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء في الصيف القادم بمبلغ 18 مليون يورو (طالع هنا).

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وأكد بيشكتاش أنه يرحب بالنني في صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه سيقدم العديد من الخدمات لمساعدة الفريق، بينما شكر النادي الإنجليزي لاعبه على فترة قضائه في النادي.

ووصل النني إلى تركيا مساء أمس الجمعة، من أجل الانتقال لصفوف بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال أعلن أنه لا ينوي الاعتماد على النني في الموسم الحالي حيث لم يشارك الدولي المصري في أي مباراة مع "الجانرز" خلال الثلاث جولات الماضية.

وانضم النني لأرسنال في عام 2016 قادماً من نادي بازل السويسري، ولعب مع المدفعجية 89 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهما هدفين وصنع 8 آخرين.