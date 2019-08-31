الأهلي يكشف.. سبب التعاقد مع فايلر وفشل المفاوضات مع سباليتي ومانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

أنهى النادي الأهلي الجدل حول إسم المدير الفني الجديد للفريق، بعدما تعاقد بشكل رسمي مع السويسري رينيه فايلر لخلافة مارتن لاسارتي.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد كلف لجنة التخطيط برئاسة طه اسماعيل ببحث ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعد إقالة لاسارتي.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن وفد النادى الذي تواجد في أوروبا فى وضم كلا من خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، أنهى كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع المدرب الجديد.

وحصل الأهلي على توقيع فايلر وذلك بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الأهلي فى سويسرا، وبتنسيق كامل مع لجنة التخطيط.

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ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للأهلي، جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر لتدريب الأهلي، بعدما حددت 5 أسماء من المدربين للتفاوض معهم بعد دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية.

وكشف الأهلي عن أن هناك اثنين من المدربين لم تتم المفاوضات وهما الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما وانتر، والبرازيلي مانو.

وأكد الأهلي أنه كان قد وافق على طلبات سباليتي التعاقدية والمادية لكنه طلب ارجاء استلام المهمة، ولم يحدد موعدا واضحا لموعد انتهاء أزمته وتولي إدارة الفريق، لذلك لم تُستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت.

أما المدرب الثاني، فهو البرازيلي مانو الذي سبق وتولى قيادة منتخب البرازيل خلفا لدونجا في 2010، والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم . وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية.

وفي ضوء ما سبق، قرر محمود الخطيب، الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لأجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الأخرين، وبعد المقابلات، تم الاستقرار على التعاقد مع فايلر.