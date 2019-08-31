رسمياً.. الأهلي يُعلن فايلر مديراً فنياً للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن النادي الأهلي، عن تعيين المدير الفني السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للفريق خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكان الأهلي قرر إقالة المدير الفني للفريق مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب من العمل داخل النادي، بعد خروج الفريق من كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز.

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، والاعتماد من مجلس الإدارة عن التعاقد مع رينيه فايلر.

Advertisements

وقال بيان الأهلي إن رينيه فايلر سيعاونه ثلاثة مساعدين، وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق، وذلك لتولى مسئولية الفريق خلال الفترة القادمة.

كان "الخليج 365" في وقت سابق قد أشار الى وجود اتفاق مبدئي من جانب مسؤولي النادي الأهلي مع السويسري فايلر لتولي الإدارة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة، وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامي الأهلي فى سويسرا.

وقرر الأهلي الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد، منها أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها، وأنه يمتلك مقومات شخصية قوية، ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد، وقادر على تحقيق آمال الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.