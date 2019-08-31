الزمالك يكتسح الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
نجح فريق الزمالك لكرة اليد، في انهاء مشواره بـ"سوبر جلوب" المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية باكتساح الدحيل القطري ليضمن المركز الخامس.
وفي ختام مباريات الزمالك ضمن تحديد مراكز الـ5 لـ10، حقق الفريق الأبيض الفوز على الدحيل القطري بنتيجة 33/26.
وكان الزمالك قد انهى الشوط الأول بنتيجة 15/12.
لم يكن الزمالك في حالته مع بداية المباراة ونجح فريق الدحيل القطري في التقدم بفارق 4 أهداف، لكن الزمالك نجح في تدارك الأمر بعد وتعادل 5-5.
وفي الدقيقة 17، نجح الزمالك في أن يتقدم بالنتيجة 7/6 وسط تألق دفاعي مميز منع خلاله لاعبي الدحيل القطري من التسجيل بسهولة.
وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور حتى نجح في انهاء الشوط الأول متفوقا بنتيجة 15/12.
وفي شوط المباراة الثاني، لم يختلف الوضع كثيرا، فقد نجح الزمالك في مواصلة التفوق على الفريق القطري.
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