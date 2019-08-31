رمضان صبحي وإمام عاشور ضمن قائمة الـ28 لاعبا بالمنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن قائمة ضمت 28 لاعبا من أجل معسكر سبتمبر استعدادا لمنافسات كأس أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأوليمبياد.

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية يومي 7 و10 من شهر سبتمبر.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر يوم الأحد 1 من شهر سبتمبر وينتهي يوم 10 من نفس الشهر.

وسيتم إبلاغ لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري المشاركين في مباراة فريقيهما بنصف نهائي كـأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر، كما سيتم استدعاء اللاعبين المصابين لمعرفة برنامج العلاج، بالتنسيق مع أنديتهم.

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قائمة منتخب مصر جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي.

الوسط: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام.

الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.