لوكاكو “انتر ميلان” يفتح النار على غاري نيفيل

انتقد روميلو لوكاكو، الهدّاف المنتقل حديثا إلى صفوف انتر ميلان، تغريدةً عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي لجاري نيفيل، المحلل الكروي الحالي والنجم السابق لنادي مانشستر يونايتد.

ففي الـ8 من أغسطس/آب الجاري، أي قبل أكثر من 3 أسابيع، كتب نيفيل متحدثا عن لوكاكو، “إنه يعترف ببدانته السابقة، ووصول وزنه إلى ما فوق 100 كيلو جراما، على الرغم من كونه لاعبا في مانشستر يونايتد”.

وأكمل نيفيل في تغريدته التي سبقت انتقال لوكاكو إلى الدوري الإيطالي، “إنه سيسجل الأهداف، وسيبلي البلاء الحسن مع انتر ميلان، ولكن انعدام المهنية مرض معدي (بين اللاعبين)”.

وفي حوارٍ مصوّر معها، سألت “هيئة الإذاعة البريطانية” لوكاكو، “جاري نيفيل قال شيئا جارحا للغاية فيما يتعلق بلياقتك البدنية واحترافيتك، كيف ترد على ذلك؟”

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وأجاب صاحب القميص رقم 9، “بإمكانه التصريح بما يشاء عن لياقتي البدنية، ولكن لا أحقية له في قول أي شيءٍ عن مدى احترافيتي”.

وأكمل لوكاكو، “إنه أمرٌ لا يستطيع قوله، فجميع المدراء الفنيين يقولون نفس الشيء عني”.

وواصل المهاجم الدولي، “ماذا قال أولي جونار سولكشاير (المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد) حينما كنت في ملعب التدريبات؟ .. بأني أعمل بجدٍ، وأسعى دائما لتقديم الأفضل، وتحسين نفسي. وقد قال جوزيه مورينيو (المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد) وروبيرتو مارتينيز (مدرب المنتخب البلجيكي) الشيء نفسه”.