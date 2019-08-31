بعد استبعاده من قائمة الأهلي.. سيد عبدالحفيظ يفجر أنباء سارة لكريم نيدفيد

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، شرح فيها «عبدالحفيظ» للاعب أسباب استبعاده من القيد خلال هذه الفترة، على أن يتم قيده فى انتقالات يناير المقبلة.

وأكد مدير الكرة للاعب أن الإصابة أجبرتهم على عدم قيده فى القائمة الحالية لسببين الأول هو الإصابة القوية التى يعانى منها فى الركبة، والتى سيغيب بسببها لأكتوبر أو نوفمبر المقبل، ومن ثم لا ضرورة فى التسرع بقيده والمشاركة فى المباريات بجانب وجود أكثر من لاعب فى الفريق، بجانب قيد أحد الثنائى حسين السيد وأحمد حمدى، حيث كان الثنائى يهددان بالرحيل عن الفريق مجاناً فى حال عدم قيدهما.