عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، شرح فيها «عبدالحفيظ» للاعب أسباب استبعاده من القيد خلال هذه الفترة، على أن يتم قيده فى انتقالات يناير المقبلة.
وأكد مدير الكرة للاعب أن الإصابة أجبرتهم على عدم قيده فى القائمة الحالية لسببين الأول هو الإصابة القوية التى يعانى منها فى الركبة، والتى سيغيب بسببها لأكتوبر أو نوفمبر المقبل، ومن ثم لا ضرورة فى التسرع بقيده والمشاركة فى المباريات بجانب وجود أكثر من لاعب فى الفريق، بجانب قيد أحد الثنائى حسين السيد وأحمد حمدى، حيث كان الثنائى يهددان بالرحيل عن الفريق مجاناً فى حال عدم قيدهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استبعاده من قائمة الأهلي.. سيد عبدالحفيظ يفجر أنباء سارة لكريم نيدفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.