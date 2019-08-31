ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد في كأس مصر وبامبو على رأس قائمة المستبعدين

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها غدا الأحد على ملعب الاسماعيلية.
فى حراسة المرمي : محمد عواد – محمد ابو جبل
فى خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش
فى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبد الرزاق شيكابالا – يوسف اوباما – اشرف بن شرقي – محمد اونجم – إمام عاشور
في خط الهجوم مصطفي محمد – عمر السعيد.
واستبعد كلا من أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية بسبب الإصابات التي يعانيان منها، ومحمد عبد السلام وحازم امام وكريم بامبو واسلام جابر ومحمد صبحي لأسباب فنية.
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