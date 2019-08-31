موعد مباراة اتحاد جدة و العهد اللبنانى فى البطولة العربية

يحل فريق اتحاد جدة ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق العهد اللبنانى اليوم السبت على ملعب المدينة الرياضية " كميل شمعون " فى إياب دور ال 32 من كأس محمد السادس للأندية الابطال " البطولة العربية " . انتهت مباراة الذهاب بفوز اتحاد جدة على العهد اللبنانى بنتيجة 3-1 ، ليضع اتحاد جدة قدمًا فى ثمن نهائى البطولة . موعد مباراة اتحاد جدة و العهد اللبنانى : تنطلق مباراة اتحاد جدة و العهد اللبنانى Advertisements فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر . فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر . الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية . الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبى . القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة و العهد اللبنانى : تذاع مباراة اتحاد جدة و العهد اللبنانى بشكل حصري عبر قناة أبو ظبى الرياضية 1 HD بصوت المعلق محمد الشامسى . بشكل حصري عبر قناة أبو ظبى الرياضية 1 HD بصوت المعلق محمد الشامسى .

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