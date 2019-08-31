شاهد.. مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بالبريميرليج

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة مانشستر سيتى وبرايتون، خارج الديار، فى الرابعة مساءً ، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج. مساءً ، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج. ويسعى السيتى إلى الفوز من أجل اللحاق بغريمه ليفربول متصدر حاليًا، بعد تعثره أمام توتنهام قبل جولتين بهدفين لكل منهما.

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