شاهد..مباراة تشيلسى أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة فريق تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد، فى الرابعة مساءً، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج. الرابعة مساءً، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج. يسعى البلوز بقيادة لامبارد لمواصلة نغمة الانتصارات، بعد الفوز على نوريتش سيتي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين.

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