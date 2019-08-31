أعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بإنجاز المنتخب الوطني للتنس خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.
وقال عاشور:"إنجاز كبير لمنتخب مصر الوطني لتنس الطاولة للرجال و السيدات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بالفوز علي الغريم التقليدي ( نيجيريا ) و التأهل الي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ كممثل وحيد للقارة الأفريقية دون الحاجة إلى المشاركة في ملحق التصفيات التأهيلية الثانية التي سيشارك بها جميع المنتخبات الإفريقية باستثناء منتخب مصر و ذلك لإستكمال قائمة المشاركة بالدورة الأوليمبية في مسابقات الفردي" .
وأضاف عاشور قائلًا :" الحقيقة ان هذا الإنجاز كان نتاج
ووأصل قائلًا:"المنتخب الوطني حصل علي ٤ ميداليات ذهبية من أصل ٧ مسابقات مقابل ٢ لنيجيريا و ١ للجزائر . و كان الفريق المصري بصدد استكمال الإنجاز و الحصول علي المزيد من الذهب لولا إصابة عمر عصر بعد حصوله على ذهبيتي الفرق و الزوجيالمختلط و عدم مشاركته في زوجي الرجال و استكمال مسابقة الفردي و هو مصاب".
وحرص على تقديم الشكر لإعضاء مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة قائلًا :" اتقدم و زملائي أعضاء مجلس إدارة الإتحاد بالشكر و التقدير الي معالي وزير الشباب و الرياضة الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي علي دعمه المستمر لخطة الإعداد و متابعته الدائمة للاتحاد و المنتخب الوطني ،كما نخص بالشكر السيد المهندس / هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية علي اهتمامه و حرصه علي حضور المنافسات" .
و جدير بالذكر ان مجلس إدارة الإتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني الوطني الكابتن ماجد عاشور و الكابتن أشرف حلمي بصدد وضع خطة إعداد طويلة الأجل للاعبين و اللاعبات المؤهلين للدورة الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بهدف إنجاز غير مسبوق في الدورة الأوليمبية القادمة ".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد تنس الطاولة يكشف سبب نجاح المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.