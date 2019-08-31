رئيس اتحاد تنس الطاولة يكشف سبب نجاح المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية

أعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بإنجاز المنتخب الوطني للتنس خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

وقال عاشور:"إنجاز كبير لمنتخب مصر الوطني لتنس الطاولة للرجال و السيدات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بالفوز علي الغريم التقليدي ( نيجيريا ) و التأهل الي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ كممثل وحيد للقارة الأفريقية دون الحاجة إلى المشاركة في ملحق التصفيات التأهيلية الثانية التي سيشارك بها جميع المنتخبات الإفريقية باستثناء منتخب مصر و ذلك لإستكمال قائمة المشاركة بالدورة الأوليمبية في مسابقات الفردي" .

وأضاف عاشور قائلًا :" الحقيقة ان هذا الإنجاز كان نتاج

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تضافر جهود جميع الأطراف من مجلس إدارة الإتحاد و الجهاز الفني الوطني القدير بالتخطيط والإعداد الجيد و اللاعبون و اللاعبات و ما بذلوه من جهد و إخلاص سواء في فترة الإعداد أو أثناء المنافسات" .

ووأصل قائلًا:"المنتخب الوطني حصل علي ٤ ميداليات ذهبية من أصل ٧ مسابقات مقابل ٢ لنيجيريا و ١ للجزائر . و كان الفريق المصري بصدد استكمال الإنجاز و الحصول علي المزيد من الذهب لولا إصابة عمر عصر بعد حصوله على ذهبيتي الفرق و الزوجي

المختلط و عدم مشاركته في زوجي الرجال و استكمال مسابقة الفردي و هو مصاب".

وحرص على تقديم الشكر لإعضاء مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة قائلًا :" اتقدم و زملائي أعضاء مجلس إدارة الإتحاد بالشكر و التقدير الي معالي وزير الشباب و الرياضة الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي علي دعمه المستمر لخطة الإعداد و متابعته الدائمة للاتحاد و المنتخب الوطني ،كما نخص بالشكر السيد المهندس / هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية علي اهتمامه و حرصه علي حضور المنافسات" .

و جدير بالذكر ان مجلس إدارة الإتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني الوطني الكابتن ماجد عاشور و الكابتن أشرف حلمي بصدد وضع خطة إعداد طويلة الأجل للاعبين و اللاعبات المؤهلين للدورة الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بهدف إنجاز غير مسبوق في الدورة الأوليمبية القادمة ".