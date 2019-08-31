الدرع افضل لاعبي مباراة الزمالك مع الدحيل

توج نجم الزمالك يحيي الدرع بلقب افضل لاعب في مباراة الزمالك والدنيا في ختام مباريات الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة حاليا في الدمام بالمملكة العربية

كان الدرع قد تألق بشكل ملحوظ طوال المباراة وقاد الزمالك لتحقيق فوز عريض حصل به على المركز الخامس في البطولة. بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة حاليا في الدمام بالمملكة العربية السعودية كان الدرع قد تألق بشكل ملحوظ طوال المباراة وقاد الزمالك لتحقيق فوز عريض حصل به على المركز الخامس في البطولة.

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