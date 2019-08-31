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اللجنة المنظمة تحيي الزمالك وتذيع أغنية الثالثة

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في لفتة طيبة من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة حاليا في الدمام بالمملكة العربية قامت عقب انتهاء مباراة

الزمالك مع الدحيل القطري والتي انتهت بفوز الزمالك وحصوله على المركز الخامس بإذاعة أغنية الثالثة يمين والتي تجاوبت معها جماهير الزمالك التي كانت متواجدة في مدرجات الصالة الخضراء بمجمع هيئة بالدمام .
وطالبت جماهير الزمالك إعادة الاغنية أكثر من مرة وسط أجواء رائعة داخل الصالة المغطاة .
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