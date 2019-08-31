الزمالك يحصل على المركز الخامس في كأس العالم للأندية لليد

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الدحيل القطري بنتيجة 33-26 خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس للعاشر في كأس العالم للأندية.

فوز اليوم ضمن للزمالك حصد المركز الخامس بكأس العالم للأندية وذلك بعد تغلب فريق توباتي البرازيلي على مضر السعودي بنتيجة31-27، ليتفوق الزمالك بفارق

الأهداف عقب فوزه على الدحيل اليوم بنتيجة 33-26.

الدحيل بدأ اللقاء بقوة وتقدم بفارق خمس أهداف قبل أن يطلب باسم السبكي المدير الفني للزمالك وقتا مستقطع ويصحح الأخطاء ليعود الزمالك للتقدم.

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شهد الشوط تألقا كبيرا ليحيى الدرع وكذلك مصطفى صادق دونجل وأكرم

يسرى فضلا عن تألق حارس الزمالك محمود فلفل، الأمر الذي ساهم في خروج الزمالك متقدما بفارق4 أهداف في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، واصل الزمالك أدائه القوي على المستوى الهجومي والدفاعي ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 33-26.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر من كييل الألماني في لقائه الأول بالبطولة وفاز على نيويورك سيتي فى اللقاء الثاني قبل أن يتغلب على الدحيل في مباراته الثالثة بالسوبر جلوب.