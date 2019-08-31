شاهد.. تدريبات المقاولون في معسكر كرواتيا

يبدأ فريق المقاولون العرب مرانه في معسكره الخارجي بكرواتيا، ضمن إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الكروي الجديد.

ويواجه المقاولون العرب مساء اليوم السبت،

نظيره القادسية الكويتي في أولى مباريات الودية بمعسكر كرواتيا، والذي يتخلله 3 مباريات ودية.

من ناحية أخرى، وصل محمد عادل فتحي المشرف العام على المقاولون منذ قليل معسكر الفريق.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.