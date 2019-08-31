يبدأ فريق المقاولون العرب مرانه في معسكره الخارجي بكرواتيا، ضمن إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الكروي الجديد.
ويواجه المقاولون العرب مساء اليوم السبت،نظيره القادسية الكويتي في أولى مباريات الودية بمعسكر كرواتيا، والذي يتخلله 3 مباريات ودية.
من ناحية أخرى، وصل محمد عادل فتحي المشرف العام على المقاولون منذ قليل معسكر الفريق.
جدير بالذكر أن المقاولون العرب أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تدريبات المقاولون في معسكر كرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.