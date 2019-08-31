أعلن النرويجي أولى سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ساوثهامتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ويدخل المان يونايتد المنتشى من هزيمة على أرضه أمامكريستال بلاس بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، وقبلها تعادل مخيب أمام ولفرهامبتون، ويسعى الشياطين الحمر إلى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى، واكتساب الثقة، بعد التعثر فى آخر جولتين، على الرغم من البداية القوية فى المباراة الافتتاحية أمام تشيلسى والفوز برباعية نظيفة.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي..
في حراسة المرمى: دي خيا
في خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ماجواير ، أشلي يونج
في خط الوسط : بول بوجبا، بيريرا، ماتا، جيمس
في الهجوم: راشفورد.
كانت هذه تفاصيل خبر بوجبا وراشفورد يقودان تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.