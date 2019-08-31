بوجبا وراشفورد يقودان تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامتون

أعلن النرويجي أولى سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ساوثهامتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل المان يونايتد المنتشى من هزيمة على أرضه أمام

كريستال بلاس بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، وقبلها تعادل مخيب أمام ولفرهامبتون، ويسعى الشياطين الحمر إلى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى، واكتساب الثقة، بعد التعثر فى آخر جولتين، على الرغم من البداية القوية فى المباراة الافتتاحية أمام تشيلسى والفوز برباعية نظيفة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي..

في حراسة المرمى: دي خيا

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في خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ماجواير ، أشلي يونج

في خط الوسط : بول بوجبا، بيريرا، ماتا، جيمس

في الهجوم: راشفورد.