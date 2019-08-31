الخطيب يقرر إعادة تشكيل الجهاز الفني بقيادة فايلر

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد تعيين السويسري رينيه فايلر.

واشترط فايلر استقدام 3 مساعدين بينهم معد بدني وقد ينضم لهم أيضاً محلل أداء.

وتتجه النية لإعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق وفقاً لمساعدي فايلر. بعد تعيين السويسري رينيه فايلر.واشترط فايلر استقدام 3 مساعدين بينهم معد بدني وقد ينضم لهم أيضاً محلل أداء.وتتجه النية لإعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق وفقاً لمساعدي فايلر.

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