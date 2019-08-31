رسميًا | النني من مدفعجية إنجلترا إلى صقور تركيا

اتخذ لاعب الوسط الدولي المصري “محمد النني” قراره بالرحيل عن آرسنال، صباح اليوم السبت، لينتقل إلى صفوف بيشكتاش التركي، على سبيل الإعارة حتى يونيه 2020، حسب ما أعلنه موقع النادي التركي الملقب بـ “الصقور”.

ولم يشارك محمد النني في أي مباراة مع المدفعجية هذا الموسم، وطلب منه المدير الفني للفريق “أوناي إيمري” مغادرة ملعب الإمارات والبحث عن ناد جديد قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي.

وجاء إعلان انضمام النني لصفوف بيشكتاش بعد ساعات قليلة من ترك آرسنال للظهير الأيسر الإسباني المخضرم “ناتشو مونريال” ينتقل إلى ريال سوسيداد بعقد مدته عامين بأقل من نصف مليون يورو بقليل.

وظهر محمد النني بمستوى باهت في كأس أمم أفريقيا 2019، ليفشل في تسويق نفسه بالصورة اللازمة أمام الأندية التي كانت راغبة في ضمه هذا الصيف.