الأهلي يتحسر على انهيار اتفاقه مع “زعيم المافيا”

أظهرت إدارة النادي الأهلي المصري بعض الحسرة أثناء إعلانها لخبر التعاقد مع المدرب السويسري “رينيه فايلر” من أجل تولي تدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني المُقال “مارتن لاسارتي” بدءًا من اليوم السبت، عندما تطرقت إلى قصة انهيار مفاوضاتها مع المدرب الإيطالي الشهير “لوتشيانو سباليتي” والذي يُلقب في الشارع الرياضي المصري بـ “زعيم المافيا”.

لوتشيانو سباليتي، صاحب الملامح المثيرة للجدل والقريبة من زعماء المافيا الإيطالية، تعرض للإقالة في نهاية شهر مايو الماضي، رغم الوفاء بوعوده مع إدارة الإنتر بقيادة الفريق لاحتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن البالغ من العمر 60 عامًا، والذي سبق وأشرف على تدريب محمد صلاح في روما، وجد نفسه خارج وكر الأفاعي بإقالة تعسفية ليخلفه مدرب تشيلسي وإيطاليا الأسبق “أنطونيو كونتي” والذي أبرم إلى الآن 10 صفقات جديدة.

وأوضحت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي أن سبب التعاقد مع رينيه فايلر، حدث فقط بعد التأكد من عدم قدرة سباليتي على التخلص من مشاكله القانونية العالقة مع إدارة نادي الإنتر الإيطالي.

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وقال بيان الأهلي “جاء اختيار رينيه فايلر بعدما حددت لجنة التخطيط خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية، وكان من بين الأسماء المرشحة اثنين لم يتم الاتفاق معهما بشكل كامل، أولهم الإيطالي سباليتي”.

وأضاف البيان “وافق النادي على طلبات سباليتي التعاقدية والمادية، لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع نادي الإنتر، ولم يحدد موعدًا واضحًا لانهاء الأزمة التي أشار إليها، ولهذا لم تستكمل المفاوضات بسبب ضيق الوقت، خاصةً وأن الموسم الكروي الجديد انطلق في معظم دول العالم، وجرت ارتباطات لغالبية المدربين”.

وأكمل الأهلي بيانه “الفريق يستعد حاليًا لمباراة ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام بطل غينيا، والذي تحدد له يوم 14 سبتمبر. أما المدرب الثاني الذي لم تستكمل معه المفاوضات رغم موافقة الأهلي على شروطه بما في ذلك الشروط المالية فكان البرازيلي (مانو)، مدرب منتخب البرازيل السابق والذي وافق على قبول المهمة، لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة في الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير المقبل، وهو ما لا يناسب الأهلي في الفترة الحالية”.