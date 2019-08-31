رسميًا..مدرب من خارج التوقعات يتولى تدريب الأهلي

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، صباح اليوم السبت، عن نجاح مفاوضات إدارة النادي مع المدرب السويسري “رينيه فايلر” ليكون خليفة الأوروجوياني “مارتن لاسارتي”.

ولم يُدرج اسم “رينيه فايلر” ضمن توقعات الصحف والقنوات المصرية المهتمة بخليفة مارتن لاسارتي الذي أقيل في أعقاب الخروج المدوي من ثمن نهائي كأس مصر على يد بيراميدز مطلع الشهر الجاري.

وتردد في وسائل الإعلام المحلية أسماء مثل “مانويل جوزيه وماسيمو كاريرا ولوتشيانو سباليتي وباولو أوتوري وزوران ماميتش”، وانضم إلى هذه المجموعة المدرب السويسري التركي “مراد ياكين” ليلة أمس الجمعة.

لكن إدارة الأهلي وضعت ثقتها في المدرب الأسبق لناديي نورينبرج الألماني وآندرلاخت البلجيكي، رينيه فايلر، وقررت التوقيع معه وإعلان الخبر للجمهور في بيان رسمي صباح اليوم الأخير من شهر أغسطس.

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ويحتفل رينيه فايلر بعيد ميلاده يوم 13 سبتمبر المقبل، لتكون هذه أفضل هدية في عيد ميلاده الـ 46، على المقعد الأكثر أهمية في مصر والقارة السمراء.

وقال الموقع الرسمي للأهلي أن لجنة التخطيط للكرة برئاسة “طه إسماعيل” وبعد العرض على رئيس النادي “محمود الخطيب” والاعتماد من مجلس الإدارة، قرروا التعاقد مع رينيه فايلر، على أن يعاونه ثلاثة مساعدين، وقد ينضم لهم محللاً للأداء في وقت لاحق.

ولم يوضح الأهلي في بيانه مدة التعاقد مع رينيه فايلر أو التفاصيل المالية للتعاقد، مكتفيًا بتوضيح تفاصيل المفاوضات التي جرت بشكل مكثف في الأيام الماضية.

وأضافت إدارة الأهلي في بيانها “وفد النادي المتواجد في أوروبا حاليًا لاتمام التعاقد مع المدرب، ضم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإداراة، ومدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق، وقد قاما بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة في الأهلي، وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل محامي الأهلي في سويسرا (مونتنيري)”.