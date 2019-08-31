رياضة | رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد.. احترق من نار صلاح وأطاح بـ"تريزيجيه" بعد 32 دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد.. احترق من نار صلاح وأطاح بـ"تريزيجيه" بعد 32 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في التعاقد رسميًا مع المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

ويمتلك رينيه فايلر صاحب الـ45 عامًا سيرة ذاتية جيدة، حيث تولي تدريب عدة أندية أوروبية خلال مشواره التدريبي أبرزها، سانت جالين، وجراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا، وآراو، ونورنبيرج الألماني، وشفهازون، ولوزيرن.

وخاض تجربة تدريبية تعتبر الأنجح في مشواره التدريبي مع فريق أندرلخت البلجيكي، وحقق معه لقب بطولة الدوري البلجيكي 2016 / 2017، وكأس السوبر 2017 / 2018.

السويسري رينيه فايلر له ذكريات مع بعض اللاعبين المصريين خلال مشواره التدريبي، سواء لاعبين تولي تدريبهم، أو آخرين تقابل مع أنديتهم خلال مسيرته مع الأندية المختلفة:

1- محمد صلاح

واجه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال رحلة احترافه ضمن صفوف فريق بازل السويسري موسم 2012 / 2013، مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد في مباراتين بالدوري السويسري وكان الأخري مدربًا لفريق آراو ، فاز فريق "ًصلاح" في المباراة الأولي يوم 13 يوليو لعام 2013 بنتيجة 3 / 1 وسجل النجم المصري الهدف الأول لفريقه، بينما انتهت المباراة الثانية والتي أقيمت في نوفمبر من نفس العام بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

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2- محمد النني

النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال تواجده ضمن صفوف بازل السويسري، اصطدم بمدرب الأهلي الجديد "رينيه فايلر" في 4 مباريات بالدوري السويسري، عندما كان الأخير مدربًا لفريق آراو، وفاز فريق "النني" في 3 مباريات، وحسم التعادل الإيجابي مباراة وحيدة، وصنع نجم منتخب مصر هدفًا لفريقه.

المباراة الأولي بين "النني" و"فايلر" كانت في 13 يوليو 2013، وفاز باول بنتيجة 3-1، سجل محمد صلاح هدفًا، وصنع محمد النني هدفًا، بينما المواجهة الثانية كانت في نوفمبر من نفس العام وانتهت بالتعادل 1-1.

أما ثالث المباريات بين محمد النني وفايلر كانت في 16 مارس 2014 وفاز بها بازل 5 / 0، بينما المواجهة الأخيرة بينهما في 15 مايو من نفس العام، وخسر مدرب الأهلي الجديد 3 / 1، وشارك نجم منتخب مصر في المباريات الأربعة بشكل أساسي.

3- محمود تريزيجيه

من اللاعبين المصريين الذين تدربوا تحت قيادة رينيه فايلر هو اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي الحالي، وذلك ضمن صفوف فريق أندرلخت البلجيكي موسم 2016 / 2017.

ولكن يبدو أن تريزيجيه لم يحظ بثقة فايلر حيث أن نجم منتخب مصر شارك في 3 مباريات فقط تحت قيادته بواقع (32 دقيقة لعب فقط)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، مما دفعه للرحيل عن النادي البلجيكي سريعًا بعد شهر تقريبًا، للهروب من جحيم المدرب السويسري والحصول على فرصة المشاركة مع فريق، وانتقل لفريق موسكورن على سبيل الإعارة.