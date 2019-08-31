رياضة | مدرب الاهلي الجديد رينيه فايلر .. سيرة ذاتية قصيرة وفي رصيده بطولتين فقط

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز 10 معلومات عن مدرب الأهلي الجديد "فايلر":

فايلر يبلغ من العمر 45 عاما تولي تدريب 8 أندية سابقة

الطريق المفضلة في الملعب 4-2-3-1 وهي أيضاً الطريقة المفضلة عند الأهلي

فايلر لم يلعب خارج سويسرا وشارك في مركز المدافع في بدايته

فايلر بدأ مشواره التدريبي في 2005 كمدرب مؤقت لفريق لفريق سانت جالين السويسري وقادهم في ثلاث مباريات، خسر واحدة وتعادل مثلها وفاز أخرى.

درب فريق سانت جالين السويسري تحت 21، قاد الفريق في 23 مباراة، فاز في 12 وخسر 8 وتعادل في 3.

ترك الناشئين وبدأ العمل في الدرجة الثانية السويسرية مع فريق شافهاوزن، وقادهم في 55 مباراة فاز 18 مرة وخسر في 24 لقاءً وتعادل 13 مباراة.

التجربة الثانية كانت مع فريق اراو بين عام 2011-2014 ونجح في الصعود عام 2013 إلى الدوري الممتاز.

ترك فايلر سويسرا واتجه إلى ألمانيا ودرب عدة فرق في القسم الثاني ولم يحقق أي إنجاز يذكر.

وجد فايلر ضالته في بلجيكا وحقق لقب بطولة الدوري والسوبر مع فريق أندرلخت.

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عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.