رياضة | مدرب الاهلي الجديد رينيه فايلر .. سيرة ذاتية قصيرة وفي رصيده بطولتين فقط

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الاهلي الجديد رينيه فايلر .. سيرة ذاتية قصيرة وفي رصيده بطولتين فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز 10 معلومات عن مدرب الأهلي الجديد "فايلر":
فايلر يبلغ من العمر 45 عاما تولي تدريب 8 أندية سابقة
الطريق المفضلة في الملعب 4-2-3-1 وهي أيضاً الطريقة المفضلة عند الأهلي
فايلر لم يلعب خارج سويسرا وشارك في مركز المدافع في بدايته
فايلر بدأ مشواره التدريبي في 2005 كمدرب مؤقت لفريق لفريق سانت جالين السويسري وقادهم في ثلاث مباريات، خسر واحدة وتعادل مثلها وفاز أخرى.
درب فريق سانت جالين السويسري تحت 21، قاد الفريق في 23 مباراة، فاز في 12 وخسر 8 وتعادل في 3.
ترك الناشئين وبدأ العمل في الدرجة الثانية السويسرية مع فريق شافهاوزن، وقادهم في 55 مباراة فاز 18 مرة وخسر في 24 لقاءً وتعادل 13 مباراة.
التجربة الثانية كانت مع فريق اراو بين عام 2011-2014 ونجح في الصعود عام 2013 إلى الدوري الممتاز.
ترك فايلر سويسرا واتجه إلى ألمانيا ودرب عدة فرق في القسم الثاني ولم يحقق أي إنجاز يذكر.
وجد فايلر ضالته في بلجيكا وحقق لقب بطولة الدوري والسوبر مع فريق أندرلخت.
عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.
الأهلي يوافق على تعيين 3 مساعدين لمدرب الأهلي الجديد "فايلر":
أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.
وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا.
فايلر مدرب الأهلي الجديد ومشواره التدريبي:
بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.
ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.
انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين الفريق في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.
تولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.
عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.