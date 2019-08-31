رياضة | الأهلي يدرس استقدام محلل أداء مع المدرب الجديد "فايلر"

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول بالفترة القادمة خلفاً للمدرب السابق مارتن لاسارتي.

ويدرس الأهلي استقدام محلل أداء مع المدرب الجديد ضمن الجهاز المعاون بعدما استقر النادي على قدوم ثلاثة مساعدين مع المدرب.

مدرب الأهلي الجديد

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا.

جاء أختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .

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المدربين المرشحين لتولي تدريب الأهلي

وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة أثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين . كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر.

أما الأسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الاهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم . وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية.

الخطيب يقرر التعاقد مع المدرب فايلر

وفى ضوء ما سبق قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الآخرين، وبالفعل تمت المقابلات والاستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجى صاحب الخبرات الدولية وأمير توفيق الذى حقق نجاحات واضحة فى مجال التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه المقابلات تم الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد أبرزها أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها، ويملك مقومات شخصية قوية ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق آمال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.