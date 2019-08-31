رياضة | باريس يكشف تفاصيل الاجتماع الأخير مع برشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يكشف تفاصيل الاجتماع الأخير مع برشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أن ناديه لم يقترب من التوصل لاتفاق بعودة نيمار إلى برشلونة، لأن عرض بطل إسبانيا ليس كافياً حتى الآن.

اهتمت وسائل الإعلام بمحاولات إعادة ضم نيمار إلى برشلونة بعد عامين من انتقاله لصفوف بطل الدوري الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (247.40 مليون دولار)، لكن لم يعد أمام الناديين سوى فترة قصيرة قبل غلق باب الانتقالات الإثنين المقبل.

وقال ليوناردو: "بطل فرنسا لن يبيع اللاعب إلا بالسعر الذي يريده، وهو السعر الذي لم يعرضه برشلونة بعد".

وأضاف: "أول مرة نتلقى فيها عرضاً من برشلونة بخصوص نيمار كانت في 27 أغسطس (آب)، لم يتقدم النادي بالعرض الذي يحقق مطالبنا".

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وأضاف: "موقف باريس سان جيرمان واضح دائماً بخصوص نيمار، وهو أنه إذا تلقينا عرضاً يرضينا فإنه قد يرحل، لكن هذا لم يحدث، لم يحدث انهيار للمفاوضات لكن لم يحدث اتفاق حتى الآن".

ولم يكن بوسع ليوناردو إخفاء رغبة نيمار في الرحيل عن سان جيرمان، لكنه قال إن سعر اللاعب لم يساعده بعد على الرحيل.

وقال ليوناردو: "نيمار أظهر باستمرار أنه يريد الرحيل، لكن لا أحد يملك المال الكافي لضمه، وإذا لم يصل العرض الذي نعتقد أنه يساوي قيمته فإنه سيستمر".

وأوضح: "لاعب استثنائي لكن علاقته بالنادي ليست في أفضل حالاتها في الوقت الحالي".