رياضة | الأهلي يعلن في بيان رسمي سبب فشل التعاقد مع الإيطالي سباليتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن في بيان رسمي سبب فشل التعاقد مع الإيطالي سباليتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي، منذ قليل، التعاقد رسميا مع السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، وذلك في بيان رسمي.

وجاء البيان الرسمي على النحو التالي:

كشفت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة عن التعاقد مع رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الأهلى فى سويسرا.

جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية.

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وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الإيطالى سباليتي والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية و المادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت إرتباطات لغالبية المدربين.

كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر. أما الاسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقة الأهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم . وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية.

وفى ضوء ما سبق قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لأجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الأخرين.

بالفعل تمت المقابلات والاستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجى صاحب الخبرات الدولية وأمير توفيق الذى حقق نجاحات واضحة فى مجال التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه المقابلات تم الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد أبرزها . أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها.

ويملك مقومات شخصية قوية. ويميل للأستقرار وصاحب طموح متجدد . وقادر على تحقيق امال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.