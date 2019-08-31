رياضة | السيرة الذاتية لمدرب الأهلي الجديد "فايلر"

أعلن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التعاقد مع السويسري فايلر مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً للمدرب المقال مارتن لاسارتي لقيادة الشياطين الحمر بالفترة القادمة.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي السيرة الذاتية للمدرب السويسري الجديد:

حصل مع أراو علي Swiss Challenge League موسم 12-13 وصعد ل Swiss Super League

• حقق نتائج مميزة مع أراو ابرزها الفوز علي زيورخ 5-1, جراسهوبرز 4-0, لوزيرن 4-2

• حصل مع نورنبرج الألماني علي المركز الثالث في دوري 2. Bundesliga موسم 15-16 و تأهل الي Bundesliga Playoffs (ثاني اقوي هجوم في الدوري ٦٨ هدف)

• حقق نتائج مميزه مع نورنبرج ابرزها الفوز علي يونيون برلين 6-2, لايبزج 3-1, دوسلدورف 5-1,سانت باولي 4-0

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• حصل مع اندرلخت علي الدوري البلجيكي 16-17 (الدوري الوحيد الذي حصل عليه اندرلخت خلال اخر 5 سنوات) وأقوي خط هجوم في الدوري بعد احراز الفريق ٦٧ هدف

• حصل مع اندرلخت علي كأس السوبر البلجيكي 2017

• تأهل مع اندرلخت الي دور الثمانية في الدوري الأوروبي 16-17

• حصل علي جائزة افضل مدرب في بلجيكا 2017

• حقق نتائج مميزه مع اندرلخت في الدوري الأوروبي ابرزها الفوز علي سلافيا براج 3-0 في الذهاب و نفس النتيجه في العوده و الفوز علي ماينز الألماني 6-1 و زينيت الروسي 2-0 و التعادل مع مانشستر يوناتد 1-1 في الذهاب و نفس النتيجه في العوده في دور الثمانية قبل الخروج بهدف في الوقت الإضافي

•انهي الدور الاول مع لوزيرن في المركز الرابع متساويا مع زيورخ و رحل بعد خلافات مع الإدارة